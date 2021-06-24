أمير الكويت يتوجه إلى ألمانيا فى زيارة خاصة

جدة - نرمين السيد - وكان الأمير نواف قد قام برحلة خارجية شملت إجازة خاصة بأوروبا وزيارة لأمريكا لإجراء فحوصات طبية، فى مارس الماضى، غداة أداء الحكومة الكويتية الجديدة، اليمين الدستورية، أمام أمير البلاد الذى تولى مقاليد الحكم فى 29 سبتمبر الماضى.

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