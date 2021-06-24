جوتيريش: فيروس كورونا يتحور ويتطلب تضامنا دوليا لمواجهته

جدة - نرمين السيد - قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إن فيروس كورونا يتحور ويتطلب تضامنا دوليا لمواجهته، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن هناك 74 مليون شخص حول العالم بحاجة لمساعدات إنسانية.





وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، قد أعلنت أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى العالم ارتفع إلى 179 مليوناً و112 ألفاً و729 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، حيث ارتفع إجمالى الإصابات إلى 33 مليوناً و565 ألفاً و289 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 602 ألف و462 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتى بلغت 29 مليوناً و977 ألفاً و861 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 389 ألفاً و302 حالة.

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