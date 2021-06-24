جدة - نرمين السيد - رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، بنتائج مؤتمر برلين، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة نحو السلام المستدام في ليبيا، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المبعوث الأممى إلى ليبيا: يجب وضع حد لجميع التدخلات الخارجية في البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.