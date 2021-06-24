الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على قطاعات اقتصادية رئيسية فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبى، أن الإعلان عن الحزمة الجديدة تم قبل بدء القمة الأوروبية وتضمن فرض قيود على تجارة أسمدة البوتاس والنفط وصناعة التبغ، ويحد من وصول مينسك إلى أسواق رأس المال فى الاتحاد الأوروبي.

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