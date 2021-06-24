رئيس وزراء إسرائيل: التعامل مع غزة سيختلف اعتبارا من الآن فصاعدا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالى بينيت، إن "حماس ارتكبت جرائم حرب ضد مواطنينا وأيضا ضد سكان غزة"، مشيرا إلى أن تصرفات حماس ستحدد طبيعة التعامل معها.





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