البرلمان العربى يدين افتتاح هندوراس سفارة بالقدس 

جدة - نرمين السيد - أدان البرلمان العربى افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها فى مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى ولقرارات الشرعية الدولية التى تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخى والقانونى القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال، وتعد اعتداءاً سافراً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني





وأكد البرلمان العربى فى هذا السياق على قرار مجلس الأمن الدولى رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأى تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على القدس بغير طريق المفاوضات. وشدد البرلمان العربى على أن هذه الخطوة ليست لها أى أثر قانونى، ولن تُغير شيء من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائى التى سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي. وطالب البرلمان العربى حكومة وبرلمان هندوراس بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولى بشأن مدينة القدس المحتلة.

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