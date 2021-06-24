الموارد البشرية توضح أسباب عدم صرف المساعدات المقطوعة

اسباب عدم صرف المساعدات المقطوعة ، تُعد المساعدات المقطوعة أحد أهم طرق الدعم المادي المُقدم من الحكومة السعودية في رفع المستوى المعيشي للمواطنين السعوديين وخاصة محدودي الدخل والمحتاجين والأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بالمملكة، وبالأخص بعد رفع الدعم عن معظم السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية.

فقد تزايدت في الفترة الأخيرة عمليات البحث على الشبكة العنكبوتية الانترنت، عن اسباب عدم صرف المساعدات وموعد صرفها وشروطها والفئات المستحقة لها، و نظرًا لكثرة التساؤلات ، وتضارب الاقاويل وكثرة الإشاعات التي يعلنها البعض، فقد قامت الحكومة السعودية بتوضيح الامر.

أسباب عدم صرف المساعدات المقطوعة في الوقت الحالي

فقد حدد مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن الأسباب التي أدت إلى عدم صرف الدعم المادي المُقدم من الوزارة الخاص بالمساعدات المقطوعة في الوقت الراهن، موضحًا اسباب تاخير صرف المساعدات بصدور قرار وزاري رقم 25006 بتاريخ 26 / 1 / 1442هـ ينص على إلغاء المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، لذلك فلا بد من عدم صرف المساعدات المقطوعة في الوقت الحالي.

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد

فقد صرح سيادته إن النظام الاجتماعي الجديد بالمملكة ولائحته لا يحتويان على المساعدات المقطوعة لذا فلا يجوز صرفها خلال هذه الفترة، موضحًا حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، على دراسة الحالات التي تعاني من ضيق الرزق ومحدودي الدخل والمحتاجين والأسر الأشد احتياجًا وتقييم مدى احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لتقديم الدعم المادي المناسب لكل حالة على حسب احتاجاتها الاساسية.

التعاون المشترك بين الوزارة والجهات المعنية لدراسة برامج الدعم

قام المقام السامي بتشكيل لجنة وزارية يرأسها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهات المعنية والوزارة لتحليل ودراسة الإعانات الاجتماعية وجميع برامج الدعم بالمملكة.

فقد اشار سيادته إلى أن النظام الجديد للضمان الإجتماعي بتاريخ 2 / 4 / 1442هـ والموافقة عليه من مجلس الوزراء السعودي يهدف إلى تحول المستفيد من الدعم المادي إلى شخص منتج عن طريق عدة تدريبات تواكب ميوله وتطورات العصر لتحقيق الاستقلال المادي، ولضمان دخل شهري ثابت يلبي احتياجاته الاساسية ومتطلبات الحياة المعيشية المختلفة.