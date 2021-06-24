عاجل.. استقالة رئيس الحكومة الجزائرية

جدة - نرمين السيد - وقال جراد - خلال تقديمه استقالته إلى تبون - "يشرفنى عملا بأحكام المادة 113 من الدستور أن أقدم إليكم استقالتى من منصبى كوزير أول واستقالة أعضاء الحكومة وأود أن اغتنم هذه المناسبة لأتقدم إليكم أصالة عن نفسى وباسم أعضاء الحكومة عن بالغ الامتنان وجزيل الشكر للثقة التى وضعتموها فى كل واحد منا".

وأضاف "كما لا يفوتنى أن أؤكد لكم تمام مساندتنا ودعمنا الكامل للمسعى الذى تقومون به من أجل تنفيذ برنامجكم الطموح الواعد فى بناء الجزائر الجديدة".

من جانبه، أعلن الرئيس تبون قبول استقالة الحكومة وكلفها بتسيير الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة. ووجه الشكر الرئيس تبون للحكومة التى وصفها بأنها عملت فى ظروف صعبة أولها جائحة وباء كورونا.