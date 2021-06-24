صور- إطلاق المؤتمر الدولى لقادة المجتمع بدبى سبتمبر المقبل 

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر الدولى لقادة المجتمع والتابعة للمركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى، خلال اجتماعها اليوم، عن إطلاق فعليات المؤتمر فى يومى 17-18 سبتمبر المقبل، والذى تم اختيار مدينة دبى لاستضافة هذا المؤتمر.





حيث عقد الاجتماع التحضيرى بحضور الشيخ الدكتور عبدالله السيهاتى الرئيس الفخرى للمركز، والمستشار إسلام الغزولى رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمركز، والدكتور أحمد غازى المدير الإقليمى، وحضر عبر الفيديو كفرانس الأمين العام للمركز إيهان جاف، وبحضور المستشار الإعلامى للمركز الصحفية شيماء رشيد.

ويتم تنظيم هذا الحدث الدولى الهام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للسلام الموافق 21 سبتمبر، وهى المناسبات التى تحتفل بها الأمم المتحدة فى ثنايا كل عام.

وفى ذات السياق تم أطلاق هذا المؤتمر العالمى لدعوة قادة المجتمع المميزين ممن يحملون رسائل السلام والتسامح لمجتمعاتهم وللمجتمعات الأخرى والذين هم أكثر تأثيرا فى تلك المجتمعات، ومن أبرز الشخصيات المشاركة فى المؤتمر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمى رئيس دائرة الطيران المدنى برأس الخيمة، والشيخة سهيلة الصباح، والسفير عبدالله محمد المعينة صانع علم الأمارات، والدكتورأحمد الجروان رئيس المجلس العالمى للتسامح بدولة الأمارات، والدكتور طلال أبوغزالة رجل الأعمال من المملكة الأردنية الهاشمية.

والشيخ الدكتورعبدالله السيهاتى رجل الأعمال ورئيس المركز، و اللواء ثروت سويلم عضو مجلس النواب المصرى، والدكتور أمين أبوحجلة رئيس هيئة فرسان السلام بالمملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ الدكتور أحمد بن خلفان الغفيلى عضو مجلس دولة بسلطنة عمان، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والفنية والثقافية.

جاءت فكرة تدشين "المؤتمر الدولى لقادة المجتمع" ليكون بمثابة تسليط الضوء على هؤلاء القادة المجتمعين فى مختلف المجالات وإبراز دورهم فى نشر قيم السلام والتسامح وتشجيعهم على المضى قدما من أجل بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالفكر والرؤى نحو السلام والتعايش الاجتماعى.

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على التجارب المحلية والدولية لترسيخ قيم السلام والتسامح، من خلال قادة المجتمع الدوليين والمحليين، ودعم جهود قادة المجتمع من الشخصيات الدولية والوطنية الأكثر تأثيرا المجتمع فى نشر قيم السلام والتسامح، كما يهدف أيضا إلى الوقوف على الجوانب الاجتماعية والتنموية والثقافية والأمنية اللازمة لمكافحة التطرف ودعم السلام والتسامح.