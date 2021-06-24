الأمم المتحدة تندد بالغارة الجوية فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - ندد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بالغارة الجوية التى وقعت فى تيجراى، معربا عن قلقه الشديد إزاء التقارير التى تلقتها المنظمة الأممية وفقا لما جاء على لسان المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك.





وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن تركيز الأمم المتحدة الأولى كان على التدخلات المنقذة للحياة، موضحا أن "بعض أكثر المصابين بجروح خطيرة، مما جمعناه، تم إجلائهم بواسطة سيارات الإسعاف من قرية توجوجا، حيث تم الإبلاغ عن الغارة الجوية.

وأضاف دوجاريك، إن الأمم المتحدة طلبت الوصول إلى المنطقة لتقييم الوضع ومعرفة كيف يمكنها تقديم المساعدة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من ذلك.

وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "لا يزال الوضع فى المنطقة متقلبا للغاية. من المهم أن يبذل كل من يشارك فى القتال قصارى جهده لحماية المدنيين والامتثال للقانون الإنسانى الدولي" مشددا على أهمية وقف جميع الأعمال العدائية فى المنطقة وزيادة وصول العاملين فى المجال الإنساني.

وتسببت الغارات الجوية، التى شنها الطيران الحربى فى إثيوبيا، على سوق فى مقتل أو إصابة العشرات بمنطقة تيجراى، شمالى البلد.

وقال شهود عيان وأطباء إن الغارة تسببت فى مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا فضلاً عن إصابة العشرات، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد قتلى الغارة الإثيوبية.