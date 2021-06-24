خطوات التسجيل فى منصة جدارة لعام 1443 والشروط المطلوبة

التسجيل فى منصة جدارة من الموضوعات الهامة التى يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية هذه الأيام، وذلك لأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة تعمل على تقديم العديد من الخدمات التى يتم الاستفادة منها من خلال جدارة، ومن أهم تلك الخدمات “منصة مسار” حيث يتم من خلال هذه المنصة الإعلان عن العديد من الوظائف الإدارية والعامة فى القطاع العام بالمملكة، وفى هذا التقرير نستعرض خطوات التسجيل وكذلك الشروط المطلوب توافها للتسجيل فى جدارة لعام 1443 هجرية.

شروط التسجيل فى منصة جدارة لعام 1443 هجرية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط الواجب توافرها لكي يتم التسجيل وهذه الشروط هي:-

أن يكون راغب التسجيل سعودي الجنسية.

لا يقل السن عن 17 سنة.

يمتلك المتقدم حساب على منصة جدارة.

يكون الراغب فى التسجيل على منصة جدارة حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة وذلك إذا كانت الوظيفة المتقدم لها وظيفة علمية.

يخضع المتقدم لاختبارات القدرة المعرفية واجتيازها فى حالة التقدم لوظيفة من وظائف الخدمات المدنية.

يجتاز المتقدم اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وذلك فى حالة إذا كانت الوظيفة المتقدم لها من وظائف التعليم.

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار خدمة مسار الموجودة ضمن خدمات الوزارة.

تسجيل البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، والجنس، ورمز التحقق ثم الضغط على دخول.

الانتقال إلى صفحة تالية يتم من خلالها إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الأول واسم الأب واسم الجد، والعائلة، والجنس، وتاريخ الميلاد.

تحديد الحالة الصحية ويتم إرفاق الشهادة الصحية فى حالة وجود إعاقة، ثم إدخال معلومات العمل.

إدخال معلومات الاتصال وهي محل الإقامة وأقرب فرق لمحل الإقامة، ورقم الجوال، البريد الإلكتروني.

كتابة البيانات العلمية وهي الدرجة العلمية، والمؤسسة التعليمية، ونظام الدراسة، والتخصص، وتاريخ التخرج، ويتم إرفاق مستندات تثبت ذلك.

الرد على بعض الأسئلة حول الفرص الوظيفية والحالة الصحية ومهارات اللغة الإنجليزية.

إنشاء كلمة مرور ، ثم تأكيد كلمة المرور، وبعدها يتم الضغط على حفظ، ويظهر ملخص الطلب فى النهاية.

خطوات التسجيل فى جدارة لعام 1443 هجرية.