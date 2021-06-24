رونالدو "التاريخي".. ما المنتخبات العربية التي تجرعت أهدافه؟

109 أهداف، سجلها الأسطوري كريستيانو رونالدو، مع منتخب بلاده البرتغال، ليصبح الأول عالميا، متساويا مع الإيراني علي دائي، فماذا كان نصيب المنتخبات العربية من هذه الغلة الهائلة؟

وبهدفيه في مرمى فرنسا مساء الأربعاء، عادل مهاجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم الدولي الإيراني السابق علي دائي، برصيد 109 أهداف.

وجاءت أهداف رونالدو الـ109، خلال 18 عاما مع المنتخب البرتغالي، خاض خلالها 178 مباراة دولية، بين ودية وقارية وعالمية.

وبالنسبة للمنتخبات العربية، وعددها ثلاث، فكانت حصيلتها 5 أهداف تجرعتها بأقدام الهداف الأسطوري، فما هي تفاصيل هذه المناسبات؟

السعودية

هدف رونالدو الأول في "الشباك العربية" جاء في عام 2006، عندما دك رونالدو شباك منتخب السعودية مرتين، في مباراة ودية أقيمت في ألمانيا، انتهت لمصلحة البرتغال بنتيجة 3-0.

وجاءا هدفي رونالدو بالرأس، وبالقدم اليسرى، في المباراة الودية التي سبقت انطلاق مونديال 2006 ببضعة أشهر.

مصر

رونالدو انتظر 12 عاما، ليعود ويسجل في الشباك العربية، وهذه المرة في المنتخب المصري، في ودية سبقت مونديال 2018 في روسيا.

وسجل رونالدو برأسيتين، في الوقت بدل الضائع، ليقلب النتيجة على "الفراعنة"، بعد تقدم محمد صلاح، في ودية أقيمت بزيورخ السويسرية.

المغرب

الموقعة الرسمية الأولى لرونالدو أمام العرب، كانت أمام المغرب، في مباراة "مشتعلة" بمونديال روسيا 2018.

وانتصرت البرتغال بهدف وحيد، في موسكو، بهدف وحيد من رأسية في الدقيقة الرابعة.