الخارجية الروسية: حادث المدمرة البريطانية فى البحر الأسود كان متعمدا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن حادث المدمرة البريطانية فى البحر الأسود كان متعمدا، مشيرة إلى أن الحادث مع السفينة البريطانية فى البحر الأسود قد يؤدى إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.





وقالت الخارجية الروسية، فى تصريحات نقلتها فضائية "سكاى نيوز عربية"، إن الحوادث قد تؤدى إلى صراعات حقيقية مع الغرب، مؤكدة أن البحر الأسود أصبح ساحة مواجهة عسكرية. وكانت شبكة "بى بى سى" البريطانية، قد أكدت أن انتهاك مدمرة التابعة للأسطول الملكى البريطانى، مياه القرم الروسية حدث عمدا.

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