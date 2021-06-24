بنك التنمية الاجتماعية وقروض بقيمة 60 ألف ريال وكافة التفاصيل والشروط

بنك التنمية الاجتماعية يقدم قروض مميزة بدون فائدة بقيمة 60 ألف ريال تتضمن عدد من الشروط الواجب أن تتوفر لدى كل متقدم بطلب مع إحضار كافة المستندات اللازمة لذلك، وهي بعض الشروط السهلة المتوفرة في أغلبية المواطنين داخل المملكة العربية السعودية مع سهولة الحصول على المستندات المطلوبة من الأماكن المخصصة لذلك، وفيما يلي بعض الفئات من هذه القروض والتعرف على كيفية التقدم إليها ومن هم مستحقيها.

شروط الحصول على القرض الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية

تتضمن تلك الشروط الكثير من الشروط العامة الواجب توافرها لدى كل عميل مع بعض الشروط الخاصة بنوع القرض نفسه وهي الآتي:

أن يحمل المتقدم لطلب القرض الجنسية السعودية.

لا يتجاوز دخله خلال الشهر عما يكون قمته اثني عشر ألف ريال سعودي.

إذا كان المتقدم قد سبقه الحصول على قرض سابق من بنك التنمية الاجتماعية لابد أن يتسم بالانتظام في سداد الأقساط لبيان جديته في الحصول على قرض اجتماعي جديد.

توفير كافة الضمانات التي يطلبها البنك منه.

يستحق هذا القرض كل من هو مقدم على الزواج للمرة الأولى، ويتم استثناء فقط الرجل الأرمل أو من طلق زوجته قبل الدخول بها.

يقدم توفير عقد زواج مصدق ورسمي من المحكمة، وأن يكون تاريخ إصداره لا يزيد عن عامين سابقين.

شروط الحصول على قرض الأرامل والمطلقات

يوفر البنك شروط بسيطة للحصول الأرامل والمطلقات على القرض الاجتماعي منها التالي:

أن لا يتجاوز الراتب الشهري لها عن ما هو قيمته ثمانية آلاف ريال سعودي.

أن يتراوح عمرها ما بين خمسة وعشرون عام وخمسة وخمسون عام.

يجب عليها إحضار الهوية الشخصية وتكون سارية المفعول.

شروط قرض الزواج

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها إدارة بنك التنمية للحصول على قرض الزواج، وتتلخص فيما يلي: