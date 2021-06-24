السفير حجازى: مؤتمر برلين 2 أثبت سلامة التوجه المصرى لحل الأزمة الليبية

جدة - نرمين السيد - قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازى، إن "مؤتمر برلين 2" أثبت عزم المجتمع الدولى على دعم المسار السياسى بليبيا مما يؤكد سلامة التوجه المصرى الذى بدأ منذ "إعلان القاهرة" وبات مرجعية لحل الازمة وفرض الإرادة السياسية.





وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس تعقيبا على مخرجات "مؤتمر برلين 2" حول ليبيا- أن اعتبار مصر لـ(سرت- الجفرة) خطا أحمر ومنهجًا لخطة السلام قاد بفضل حكمة القيادة المصرية إلى رسم مسار سياسى عززته الأسرة الدولية والأمم المتحدة وأدى الى تحقيق الانفراجة الحالية فى الموقف كما شاهدنا فى "مؤتمر برلين 2".

وأوضح أن مخرجات "مؤتمر برلين 2" جاءت لتؤكد المساندة والإرادة الدولية من أجل مواجهة معرقلى الانتخابات المرتقبة فى 24 ديسمبر القادم بليبيا، منوها بأن المجتمع الدولى لن يسمح بعد الآن بتعطيل الاستحقاق الانتخابى، وستتم ملاحقة كل الأطراف الساعية لنشر الفوضى فى البلاد وعرقلة المسار السياسى خاصة جماعات الإسلام السياسى وقادة المليشيات والمرتزقة ومن يرعاهم، قائلا "فإما الانضباط أو الوقوع تحت طائلة عقوبات الدول الكبرى والمنظمات الاقليمية والدولية".

وأشار إلى أن مخرجات "مؤتمر برلين 2"، ركزت على دفع المسار السياسى باتجاه الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ديسمبر المقبل، وفى نفس الوقت السعى لوضع برنامج زمنى لانسحاب كافة القوات الاجنبية والمرتزقة والمليشيات.

واعتبر أن مخرجات "برلين 2" تواكبت أيضا مع المبادرة التى تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا؛ وهى مبادرة استقرار ليبيا التى دعت خلال المؤتمر لبرنامج زمنى تنسحب بمقتضاه المليشيات المسلحة والقوات الاجنبية والمرتزقة وتوحيد جيش الليبى تحت قيادة واحدة وتفعيل وقف إطلاق النار، بالإضافة الى خلق اليات تنفيذية لحل المشكلة الامنية والاقتصادية.

ولفت إلى أن هذا هو نفس الموقف الذى عبر عنه وزير الخارجية سامح شكرى من أجل تضافر جهود المجتمع الدولى لتنفيذ الانتخابات بليبيا بما يحقق الامن والاستقرار فى هذا القطر العربى الشقيق وفى المنطقة.

وأكد حجازى أن رسالة مصر ودول الجوار تهدف إلى الوحدة الترابية الليبية والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة البلاد ومتابعة خارطة الطريق، التى تحظى بالتوافق الدولى، بجانب دعم الاستحقاق الانتخابى فى 24 ديسمبر مع إقامة انتخابات نزيهة وشفافة بما يحقق السلام والوحدة واستفادة شعب ليبيا بثروات بلاد.

وقال إن مصر شددت على ضرورة التعامل مع قضية المليشيات والمرتزقة بليبيا ودعم تطلعات الشعب الليبى نحو مستقبل أفضل بجانب دعمها الدائم لعملية السلام الشامل بقيادة ليبية لإنهاء الصراع وسحب القوات الأجنبية وعقد الانتخابات فى موعدها، مضيفًا "وهذا بالفعل هو جوهر بيان برلين 2 الذى أكد أهمية الحفاظ على التوجه الدولى نحو دعم المسار السياسى فى ليبيا".

واختتم حجازى تصريحاته بأن "مخرجات برلين 2" ستساهم فى تقليل الاستقطاب الدولى ومساعى بعض الدول لاستغلال هذا التنافس، وبحيث لا يؤدى هذا التنافس والانقسام إلى الضغط على الجانب الليبى ما يعرقل المسار الأممى الذى ارتضته الأطراف الليبية والاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة وأيده مجلس الأمن الدولى.