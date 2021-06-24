نيويورك تايمز تكشف خطة إنقاذ الدول الفقيرة من وباء كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن خطة إنقاذ الدول الفقيرة من وباء فيروس كورونا واقتراح صندوق النقد الدولى لتزويد الدول النامية بمزيد من الأموال لشراء اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وسداد الديون وتوسيع برامج الإغاثة.





وذكرت الصحيفة -فى سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس- أن وباء كورونا أدى إلى توسيع الفجوة الاقتصادية بين الدول، فى اقتصاد عالمى يتسم بأوجه تفاوت قصوى.

وأشارت إلى أنه بينما تستعد أغنى الدول فى أمريكا الشمالية وأوروبا للتعافى من تداعيات فيروس كورونا بعد استخدام ثروتها لإنقاذ اقتصاداتها وتأمين مخزونات ضخمة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، تواجه البلدان الفقيرة الخراب المستمر لفيروس كورونا، بدون أى حماية إلى حد كبير، نظرا لتوتر مواردها بسبب الديون المتزايدة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المخاوف من أن العالم قد يخرج من أزمة كورونا باقتصادات غير متكافئة أكثر من أى وقت مضى، أدى إلى بذل جهد كبير لسد الفجوة بين الدول، مستشهدة باقتراح على وشك الاكتمال من صندوق النقد الدولى بزيادة موارده بواقع 650 مليار دولار كى تتمكن مؤسسة الإقراض الدولية من تقديم المزيد من الدعم للبلدان المعرضة للخطر لمكافحة جائحة كورونا.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن تصريح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أكيم شتاينر خلال مؤتمر صحفى هذا الأسبوع، قوله " إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تحقق "أكبر تخصيص رأسمالى محتمل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

غير أن خبراء التنمية الدوليين يقولون إن مجرد إنشاء احتياطيات جديدة سيكون ذا فائدة محدودة للبلدان الفقيرة ما لم تنقل الدول الغنية طواعية بعض ممتلكاتها إليها، وهو اقتراح قدمه صندوق النقد الدولى ويسعى المسؤولون إلى تحقيقه.

ومن المتوقع أن يطرح المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى هذا الاقتراح خلال اجتماع غدا الجمعة، قبل إحالته للحصول على الموافقة النهائية إلى مجلس المحافظين، الذى يضم ممثلين عن الدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة، ويأمل المسؤولون أن يحصل هذا الاقتراح على الموافقة النهائية بحلول أغسطس المقبل.

ويعمل مسؤولو صندوق النقد الدولى على صياغة خطة تقوم بموجبها الدول الأعضاء الأكثر ثراءً بتحويل بعض احتياطياتها إلى الدول الأفقر للسماح بتوسيع برامج الحد من الديون ومكافحة الفقر.