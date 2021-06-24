تونس: نواجه موجة إصابات جديدة بكورونا والمستشفيات تعانى

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن السلطات الصحية، كانت قد حذرت من موجة رابعة قاسية من انتشار فيروس كورونا فى البلاد وسط منظومة صحية تشارف على الانهيار وتعانى من نقص التجهيزات وإنهاك الفريق الطبى بعد أشهر من محاربة الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، رصدها 6 حالات عدوى بالسلالة الهنديّة المتحوّرة لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد سلسلة عمليّات من التقطيع الجينى الجزئيّ، وفقا لمصادر مطلعة من داخل اللجنة العلمية لمجابهة وباء كورونا.