رابط نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني الثانوية العامة result.moe.edu.kw

رابط نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني من اكثر الأشياء التي زادت عليها الآن عمليات البحث في دولة الكويت، حيث يريد أولياء الأمور أن يطمئنوا علي نتيجة أبنائهم، والاستعلام عن نتائج الاختبارات، لذلك هناك عمليات بحث مكثفة علي نتائج الطلاب، كانت السنة الدراسية في كافة المدارس قد انتهت بعد أن أدي الطلاب الاختبارات النهائية بالنسبة للعام الدراسي الحالي 2021، وبالرغم من تفشي فيروس كورونا إلا أنه تم تطبيق الإجراءات الوقائية التي ساهمت بشكل كبير بخروج العام الدراسي علي أكمل وجه

نتائج الطلاب الكويت

انتهي جميع الطلبة والطالبات في الكويت من أداء الاختبارات النهائية ولم تحدث أي صعوبات تعوق العملية التعليمية، وبعدها بدأت كل المدارس في تصحيح وتقييم لأداء كل طالب في الامتحان، ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريباً عن نتائج الطلاب، وقد أكدت مصادر هامة داخل وزارة التعليم الكويتية أنه حتي الآن لم يتم تحديد مواعيد إعلان عن نتائج الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وأضاف أيضا أن عمليات التصحيح ما زالت مستمرة لأوراق إجابات الطلاب وبعد انتهاء التصحيح سيتم رصد الدرجات لكافة طلاب المدارس الكويتية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام إلكترونياً عن نتائج الصف الثاني عشر عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم وذلك بعد يتم اعتماد نتائج الاختبارات وإعلانها رسمياً ويمكن ذلك من خلال عمل الخطوات التالية:

أولاً علي الطلاب الدخول إلكترونياً للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم سيدخل علي الصفحة الرئيسية يقوم الطالب باختيار نتيجة الصف الثاني عشر. بعد أن يضغط عليها سيدخل الي صفحة أخري وتطلب منه كتابة الرقم المدني للطالب بعد كتابته ينقر على كلمة بحث. بعدها تظهر نتيجة الطالب ويمكنه التعرف علي الدرجات التي حصل عليها في كل المواد

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الكويت 2021

لم يتم حتي الآن تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وقد أكدت وزارة التربية الكويتية، أن عمليات التصحيح ما زالت مستمرة وسيتم قريباً إعلان نتائج الصف الثاني عشر لجميع الطلاب فور أن يتم اعتماد نتائج الثانوية العامة.