رابط نتائج البيام 2021 bem.onec.dz وطريقة كشف نقاط الطلاب

نتائج البيام 2021 وإياكم ظهور نتائج البيام 2021 في الجزائر خاصة وأن طلاب شهادة التعليم المتوسط في مختلف الولايات بالجزائر ينتظرون ظهور نتائج البيام 2021 خلال هذه الفترة، وذلك بعد أن انتهى طلاب الشهادة المتوسطة من امتحانات شهادة التعليم المتوسط، خلال الفترة الماضية في كافة المواد الدراسية.

نتائج البيام bem 2021

وبحسب التقارير الصحفية فإنه من المقرر أن يتم ظهور نتائج البيام 2021 خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتحديد يوم الخامس من جويلية من العام الحالي 2021، حيث ستقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج البيام لكافة الطلاب في مختلف الولايات الجزائرية، وفي حال تجهيز النتيجة قبل هذا الموعد سيتم الاعلان عنها ستقوم الوزارة بتقديم موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر، والتي تعرف شعبياً باسم نتائج البيام.

وكانت المرحلة الأولى من عمليات تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم المتوسط قد انتهت في عدد كير من مراكز تصحيح الأوراق الامتحانية، حيث سيتم بعد ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية من أجل التأكد من النقاط التي تم إعطائها للتلاميذ في امتحانات البيام، بالإضافة إلى إحتمالية الانتقال إلى المرحلة الثالثة حال تواجد فرق كبير بين التصحيح الأول والثاني من أجل التأكد من إعطاء كل طالب حقه.

وبحسب التقارير الصحفية المنتشرة حول نقاط البيام فإن التلاميذ قد حصلوا على نقاط ممتازة في مادة الرياضيات، وهناك عدداً كبيراً من الطلاب كانت نتيجتهم فوق 17 نقطة من 20، فيما كان غالبية الطلاب تتراوح نقاطهم في مادة الرياضيات مابين 12 إلى 17 نقطة من إجمالي 20 نقطة.

وبحسب الانباء المتداولة حول نتائج البيام فإن عدد كبير من الطلاب قد حصل على نقاط 19 من 20 في مادة اللغة الفرنسية، فيما كان متوسط النقاط هو 14 نقطة في نفس المادة.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

ومن أجل الاستعلام عن نتائج البيام 2021 في الجزائر فكل ماعليكم هو الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والتابع لوزارة التربية الوطنية من أجل التمكن من استظهار نتائج البيام 2021 وكشف نقاط الطلاب في شهادة التعليم المتوسط في مختلف الولايات الجزائرية.

استعلام نتائج البيام 2021

ويقوم الطالب بالدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال الرابط bem.onec.dz ومن ثم الدخول إلى نتائج شهادة التعليم المتوسط، ومن ثم يقوم كتابة رقم التسجيل الخاص به، ثم يقوم بالضغط على زر استظهار النتائج من أجل كشف نقاط البيام 2021، وذلك فور الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط من قبل وزارة التربية الوطنية.