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روسيا تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ يناير

سجلت روسيا اليوم الخميس 20182 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 وهو أعلى عدد إصابات يومية منذ 24 يناير في ظل موجة أرجعتها السلطات إلى انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا وبطء حملة التطعيم. روسيا تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ ينايرسجلت روسيا اليوم الخميس 20182 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 وهو أعلى عدد إصابات يومية منذ 24 يناير في ظل موجة أرجعتها السلطات إلى انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا وبطء حملة التطعيم. وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 568 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت موسكو وسان بطرسبرج العدد الأكبر من الوفيات خلال يوم واحد منذ بدء الجائحة. المصدر: (رويترز)



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