السفير الأمريكى لدى روسيا يعلن عودته إلى موسكو

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير الأمريكى لدى روسيا، جون ساليفان اليوم الخميس، أنه عاد إلى موسكو بعد أن غادرها منذ شهر، معربا عن أمله فى تعزيز التعاون مع الطرف الروسى لبناء علاقات مستقرة بين البلدين.





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قال ساليفان: "يسرنى أن أعود إلى موسكو لمواصلة العمل مع فريق موثوق ذى خبرة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية لتمرير المصالح السياسية الخارجية للولايات المتحدة فى روسيا، أعول على التعاون مع زملائنا فى الحكومة الروسية لتحقيق هدفنا، الذى يتمثل فى بناء علاقات مستقرة قابلة للتنبؤ بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأضاف ساليفان: "يجب أن نتعاون فى المجالات التى يستجيب ذلك فيها لمصالحنا المشتركة، أما فى المجالات التى توجد فيها بيننا خلافات، ولدينا خلافات كبيرة، فمن بالغ الأهمية خوض حوار نزيه وصريح حولها".

وأشار ساليفان إلى أن المحادثات بين الرئيسين الأمريكى، جو بايدن، والروسى، فلاديمير يوتين، فى جنيف كانت بناءة، وتابع: "الآن، عندما عدت أنا إلى موسكو وعاد السفير أنطونوف إلى واشنطن، سأعمل بشكل دؤوب على اتخاذ خطوات عملية من أجل تنفيذ المهمات التى تم تحديدها فى القمة".

وأوضح السفير الأمريكى فى هذا السياق أنه يأمل فى التعاون مع الحكومة الروسية "لتطوير الحوار الثنائى حول الاستقرار الاستراتيجى"، وأكد: "هذا حوار يخدم مصلحة البلدين والعالم بأسره".

وسبق أن أعلن بوتين، أنه توصل إلى اتفاق مع بايدن، خلال أول قمة بينهما جرت يوم 16 يونيو فى جنيف، حول إعادة سفيرى البلدين إلى مكان عملهما.

وفى إطار هذا الاتفاق عاد السفير الروسى فى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، إلى واشنطن يوم 20 يونيو.