وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، فإن الحصيلة، التى قدمها البرنامج التابع للأمم المتحدة فى دراسة جديدة عن الحرب هناك وتأثيرها على سبل العيش، أعلى بعشر مرات من التقديرات السابقة البالغة نحو 35 ألف قتيل، والتى استندت فقط إلى من لقوا حتفهم فى القتال بنيجيريا منذ بدء الصراع قبل 12 عاما.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى تقرير أصدرته وزارة المالية النيجيرية: "الكلفة البشرية الكاملة للحرب أكبر بكثير"، مضيفا: "لقد مات الكثيرون بالفعل بسبب آثار النزاع غير المباشرة".
وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يمثلون أكثر من تسعة من بين كل عشرة قتلى، وبأن 170 منهم يموتون كل يوم، مشيرا إلى أنه إذا استمر الصراع حتى 2030، فقد يموت أكثر من 1.1 مليون إنسان هناك.
وأضاف: "الدمار والنزوح أديا إلى تراجع التنمية فى المنطقة لعقود، ولن يؤدى استمرار الصراع إلا إلى تدهور الأوضاع فى المنطقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: تمرد شمال شرق نيجيريا أودى بحياة 350 ألف شخص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.