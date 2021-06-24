البرلمان العربى يكرم عبدالله آل الشيخ كأول شخصية عربية يمنحها وسام التميز

جدة - نرمين السيد - يعقد البرلمان العربى جلسته العامة فى ختام دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث للبرلمان العربى، والتى ستشهد منح ص الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية "وسام التميز العربى"، وذلك خلال الجلسة التى ستقام فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم السبت القادم الموافق 26 يونيو 2021 م.





وبهذه المناسبة، قال عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، إن تكريم البرلمان العربى للشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ يأتى تقديراً لدور معاليه فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية والجهود التى يقوم بها فى مجال الدبلوماسية البرلمانية من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلمانى العربى المشترك، وكذلك الإسهامات الفاعلة التى يقوم بها فى المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية فى سبيل تطوير وتوحيد مواقف المجالس والبرلمانات العربية فى المشاركات الدولية للدفاع عن قضايا الأمة العربية، حيث شغل آل الشيخ من العام 2009 منصب رئيس مجلس الشورى السعودى كما شغل منصب وزير العدل ونائب رئيس المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب.

وأوضح العسومى أن المسيرة المهنية والسياسية والوطنية لمعالى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ حافلة بالكثير من العطاء والإنجازات والتى سطرها من خلال مواقفه العروبية الخاصة، التى تجعل منه رمزاً وطنياً، وقامة عربية شامخة، يتشرف البرلمان العربى بتكريمها، كأول شخصية عربية يحصل على "وسام التميز العربى".

ويُمنح وسام التميز العربى لأصحاب المعالى رؤساء البرلمانات ورؤساء الوزارات ممن أسهموا بفعالية وتميز فى أعمال برلماناتهم الوطنية أو فى إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية المشتركة، وكذلك تقدير الأدوار الإيجابية للشخصيات الدولية فى مجالات الدفاع عن الحقوق العربية، وللمنظمات الدولية والإقليمية المساندة والداعمة للحقوق والقضايا العربية.