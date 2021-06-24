نتائج الفصل الثاني للتعليم المتوسط والابتدائي 2021 عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ

نتائج الفصل الثاني للتعليم المتوسط والابتدائي 2021، بعدما اعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن توافر النتائج حاليًا لجميع الصفوف الدراسية في المراحل المتوسطة والابتدائية تكثف البحث بشكل كبير عن نتائج الفصل الثاني للتعليم المتوسط والابتدائي 2021، وذلك ليتمكن جميع الطلاب من كشف النقاط الخاصة بهم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2021، والجدير بالذكر انه قد تم الانتهاء من رفع نتائج المرحلة الابتدائية صباح يوم 20 يونيو/ جوان 2021، وكان ذلك بعد الانتهاء بشكل كامل من تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، والانتهاء من مراجعة ورفع الدرجات على الموقع المخصص للاستعلام الإلكتروني، والذي جاء كواحدًا من الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على الطلاب وأولياء الامور من تفشي فيروس كورونا بينهم.

نتائج الفصل الثاني للتعليم المتوسط والابتدائي 2021

من المقرر ان تصدر نتائج الفصل الثاني للتعليم المتوسط والابتدائي 2021 من خلال موقع “فضاء اولياء التلاميذ” المعتمد بشكل رسمي من قبل وزارة التربية الوطنية، والذي تم الإعلان عنه لصدور نتائج جميع الطلاب في الصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والجدير بالذكر ان نتائج الطلاب في المرحلة الثانوية من المقرر أن يصدر عما قريب، والجدير بالذكر ان نتائج الطلاب تصدر بناءًا على الرقم الامتحاني او رقم الهوية الوطنية الخاص بكل طالب والرقم الشخصي الخاص به، ومن خلال الخطوات التي ستتعرفون عليها خلال السطور القادمة يمكنكم التعرف على النتائج الخاصة بكم بسهولة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني للتعليم المتوسط والابتدائي 2021

للإستعلام عن نتائج الفصل الثاني للتعليم المتوسط والابتدائي 2021 يجب اتباع الخطوات التالية.