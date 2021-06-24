ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي على موقع فضاء اولياء التلاميذ الفصل الثاني 2021

نتائج شهادة التعليم الابتدائي، لقد ظهرت منذ فترة قليلة نتائج شهادة التعليم الابتدائي، منذ تداول هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ جميع الطلاب وجميع اولياء الامور بالبحث عن الموقع المحدد لصدور النتيجة، حيث ان جميع اولياء الأمور يرغبون في التعرف على نتائج ابنائهم للانتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة، والجدير بالذكر ان النتائج من المقرر أن تصدر إلكترونيًا، ليكون هذا واحدًا من أهم الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على جميع المواطنين من تفشي فيروس كورونا بينهم، وايضًا اسهدافًا للبدء في رؤية 2030، بالإضافة إلى ذلك فإن تلك النتائج تصدر بناءًا على الرقم الامتحاني الخاص بالطلاب فقط ليتمكن كل طالب من الحصول على النتائج الخاصة به بشكل منفصل وبشكل مبسط.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي

لقد ادى جميع الطلاب الاختبارات الخاصة بهم في ظل إجراءات احترازية مشددة حرصًا على جميع الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، لذلك فإن وزارة التربية الوطنية قد أعلنت أن نتائج شهادة التعليم الابتدائي ستكون إلكترونية لتوفير الوقت والجهد للحفاظ على المواطنين من تفشي الفيروس بينهم، وقد صدرت النتائج من خلال موقع “فضاء اولياء التلاميذ” المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية لصدور النتائج في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي

من خلال الخطوات التالية يمكن التعرف على نتائج شهادة التعليم الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2021.