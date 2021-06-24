بعدما حذر الخبراء والسلطات من مغبة من ارتفاع هائل بإصابات فيروس كورونا في تونس، تظهر الأرقام الرسمية أن البلاد دخلت مرحلة "تسونامي المرض".
وقال عضو اللجنة العلمية في تونس أمان الله المسعدي، لـ"رويترز"، الخميس، إن الوضع الوبائي "أصبح كارثيا".
ودعت اللجنة العملية التي تقدم مقترحاتها للحكومة، إلى تشديد الإجراءات ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشارا أسرع للوباء، إضافة إلى منع كل التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية.
وقال المسعدي: "موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد. إنها موجة رهيبة، فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية وعدد الوفيات يتجاوز أحيانا المئة يوميا، وأقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء".
وبعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس، تكابد تونس في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات، وسجلت نحو 387 ألف إصابة بفيروس كورونا وحوالى 14233 وفاة.
وبدأ الحديث عن موجة رابعة من الوباء في تونس بولاية القيروان التي أطلقت قبل أيام نداءات استغاثة، لمطالبة الجيش بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بعد أن أظهرت الفحوص أن نسبة الفحوص الإيجابية من بين إجمالي الفحوص بلغت 50 بالمئة.
وحذر خبراء في تونس من أن البلاد في طريقها إلى كارثة صحية، في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
ولم يقتصر الأمر على القيروان، إذ تحدثت وزارة الصحة التونسية عن ارتفاع كبير لمستوى انتشار العدوى بـ11 منطقة في 7 ولايات.
وتسجل تونس على المستوى الوطني 32 بالمئة من الحالات الإيجابية عن مجمل التحاليل المنجزة يوميا للكشف عن الفيروس.
وتزامن ذلك مع رصد السلطات التونسية 6 حالات عدوى بالسلالة الهندية لمتحور فيروس كورونا "دلتا"، فيما تحوم الشكوك حول وجود إصابات بالسلالة البرازيلية.
والأحد أعلنت الحكومة التونسية فرض إغلاق لأسبوع في 4 ولايات، مع تزايد الإصابات فيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "تسونامي كورونا" يضرب تونس.. ارتفاع "كارثي" في الإصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.