جدة - نرمين السيد - واتفقت الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى على انسحاب القوات الأجنبية العاملة تحت قيادة الحلف من أفغانستان بالتنسيق مع انسحاب أمريكى بحلول 11 سبتمبر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وكتب دودا على موقع "تويتر" "بحلول نهاية يونيو وبعد 20 عاما ننهى مشاركتنا العسكرية فى أكبر عملية عسكرية فى تاريخ الحلف"، وأضاف أن أوائل القوات ستعود إلى بولندا مساء اليوم الخميس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا تعلن سحب قواتها من أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.