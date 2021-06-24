الأردن يدين فتح سفارة هندوراس فى القدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - أدانت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، فتح جمهورية هندوراس سفارة لها فى القدس، مؤكدة رفضها لهذه الخطوة التى تعدّ خرقاً جسيماً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.





وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، على أن أى إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانونى تعدّ باطلة وغير قانونية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح أن طريق تحقيق السلام العادل والشامل الوحيد هو حل الدولتين الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، استنادا إلى القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.