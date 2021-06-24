الدفاع البريطانية تصدر بيانا حول حادثة المدمرة ديفندر

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، بيانا شرحت فيه تفاصيل حادثة المدمرة البحرية "إتش إم إس ديفندر" التى قالت روسيا إنها عبرت حدودها الإقليمية وانتهكتها رغم التحذيرات.





وجاء فى البيان أن "المدمرة البريطانية من النوع 45، يوم أمس الأربعاء غادرت ميناء أوديسا الأوكرانى لتتوجه إلى ميناء باتومى فى جورجيا فى البحر الأسود"، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية للبرلمان البريطانى، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتابع البيان: وقامت المدمرة "إتش إم إس ديفندر" بمرور بريء عبر المياه الإقليمية الأوكرانية عبر طريق مباشر دون أى انتهاك لقانون المرور الدولى.

وفى الساعة 09:50 بتوقيت جرينتش، دخلت المدمرة داخل المياه الإقليمية الأوكرانية. وفى الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، حذّرت سفينة تابعة لخفر السواحل الروسية من أن الوحدات الروسية ستبدأ قريبًا تدريبات على إطلاق النار بالذخيرة الحية. وفى الساعة 10:08 بتوقيت جرينتش، لاحظت المدمرة وجود مدفعية فى مؤخرة السفينة وخارج نطاق موقعها. وهذا لم يشكل أى خطر عليها أثناء عبورها، وحلقت طائرة مقاتلة روسية فوق المدمرة على ارتفاعات متفاوتة، كان أدناها حوالى 500 قدم.

وأضاف البيان: "ولم تشكل هذه الطائرات تهديدًا مباشرًا لسفينة "إتش إم إس ديفندر"، لكن بعض هذه المناورات لم تكن آمنة ولا مهنية، وردّت المدمرة بواسطة راديو "VHF" على الوحدات الروسية فى عدة مرات وطوال الوقت كانت حسنة التصرف ومهنية".

وحافظت "إتش إم إس ديفندر" على مسار آمن طوال ممرها بشكل بريء، حيث قامت فى إحدى المرات بالمناورة لتجنب الخطر الذى تمثله سفينة خفر السواحل الروسية قبل إعادة تولى مسارها المقصود. وأكملت الممر بأمان ووفقًا لمسارها المقصود، ثم غادرت المياه الإقليمية الأوكرانية فى الساعة 10:26 بتوقيت جرينتش. ولم يتم إطلاق طلقات تحذيرية عليها فى أى وقت، ولم يتم إسقاط قنابل فى طريقها كما أكدت السلطات الروسية.

وأمس الأربعاء 23 يونيو 2021، تمت دعوة الملحق العسكرى للمملكة المتحدة لحضور اجتماع فى وزارة الدفاع الروسية حيث تلقى مذكرة شفوية.

وقدمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، احتجاجا شديدا إلى السفيرة البريطانية لديها بشأن انتهاك الحدود الروسية والتصرفات الاستفزازية الخطيرة التى قامت بها السفينة التابعة للبحرية البريطانية فى المياه الروسية، والتى يعتبرها الجانب الروسى انتهاكا صارخا لمعاهدة الأمم المتحدة حول القانون البحرى لعام 1982".