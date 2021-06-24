وزير الرى السودانى: اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة يثير الدهشة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الرى السودانى، الدكتور ياسر عباس، اليوم الخميس، إن اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة، فى مفاوضات سد النهضة، مثار دهشة للخرطوم.



جدة - نرمين السيد - قال وزير الرى السودانى، الدكتور ياسر عباس، اليوم الخميس، إن اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة، فى مفاوضات سد النهضة، مثار دهشة للخرطوم. وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث" عبر حسابها بموقع تويتر، أضاف وزير الرى السودانى، أن الاتحاد الإفريقى لم ينجح فى حل أزمة سد النهضة.

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