فتح بوابة القبول في جامعة جدة لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجديد 1443 ھ

مرحلة الشباب هي من أكثر المراحل التي تتشكل فيها شخصية الإنسان وتؤثر في بناء مستقبله لذلك تدعم جميع الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التعليم العالي ومؤسساته إيمانا منها بإن خريجيه هم من يصنعون الفرق بين النجاح والفشل وبين البناء والهدم بين التقدم والرقي ومواكبة التطور وبين التأخر والغرق في بحر الجهل وحرصت المملكة العربية السعودية على تهيئة جميع وسائل التعليم فتزايدت أعداد الجامعات وتزايدت أعداد الطلاب المقبولين بها وأنشأت الكثير من المدن الجامعية وأنشأت العديد من مراكز التميز البحثي في الجامعات وأنشأت فروع لجامعاتها في الخارج وكذلك ووافقت بتواجد فروع لجامعات أجنبية بداخلها حرصا على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

جامعة جدة في المملكة العربية السعودية

من احدي الجامعات الحكومية التي تأسست عام 1435 ھ الموافق لعام 2014 م وتهتم الجامعة بطلابها من ناحية التخصصات العلمية والأنشطة الطلابية يقع الفرع الرئيسي لجامعة جدة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ولها فرعان أخران يقعان تحت إمارة مكة المكرمة والرسالة الرئيسية لجامعة جدة هي الريادة في تبني تخصصات ومهارات المستقبل من اجل إعداد جيل من العلماء والقادة يساعد ويساهم في تنمية الاقتصاد والمجتمع والوطن وتمتلك الجامعة العديد من الأنشطة بداخلها سواء كانت رياضية أو إعلام أو مسرح وغيرهم كثير .

مميزات جامعة جدة في المملكة العربية السعودية

تواكب الجامعة رؤية 2030 الخاصة بالمملكة العربية السعودية وتمتاز الجامعة بتخصصاتها الحديثة وتقوم بتوفير جميع وسائل التعليم والتحصيل لطلابها وطالباتها وجميع وسائل الدعم.

فتح بوابة القبول في جامعة جدة لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

أعلنت جامعة جدة في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ذي القعدة والموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو عن فتح بوابة القبول لكل من مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي الجديد 1443ھ.

آلية التقديم في جامعة جدة

دعت الضرورة الجميع في الوقت الحالي إلى الاعتماد على الوسائل الإلكترونية لذلك يمكنك التقديم عبر الموقع الرسمي للجامعة إلكترونيا واتباع الخطوات وإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم التليفون وكافة البيانات الأخرى بكل دقة صحيحة خالية من الأخطاء حتي لا يتعرض الطالب لأي رفض أو فصل وبعد التأكد من البيانات نضغط إرسال.