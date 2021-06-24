هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و6 مقتنيات تستوجب الإقرار الإلكتروني الإلزامي للمسافرين وموعد ومراحل تطبيق الفوترة

حيث جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوة المسافرين إلى تقديم الإقرار الإلكتروني أثناء القدوم أو مغادرة المملكة في حال حملهم المواد التي تتطلب الإقرار وفقًا للأنظمة، ومن خلال مقالى سوف نعرض لكم 6 مقتنيات تستوجب الإقرار الإلكتروني الإلزامي للمسافرين وموعد ومراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية، حيث صرحت الهيئة إن الإقرار إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

أهمية الإقرار الإلكتروني:

وفي سياق ما حدث فقد أشارت الهيئة إن ذلك يأتي تأكيداً على سلامة موقفك وحماية من توجيه الاتهام لك بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية، بالإضافة إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنت عن موعد بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) في 4 ديسمبر 2021م، والمراحل التي سيتم من خلالها تطبيق الفوترة الإلكترونية.

المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة البضائع بكميات تجارية السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية السلع والمواد المحظورة والمقيدة المشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3000 ريال.

المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار:مراحل الفوترة الإلكترونية:

وتمر الفوترة الالكترونية بعدة مراحل حيث تشمل:

المرحلة الأولى، التي من المقرر أن تبدأ 4 ديسمبر 2021م، وتتضمن الإلزام بإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية. ثم تبداء المرحلة الثانية تبدأ في 1 يناير 2023م، وتتضمن البدء بعملية الربط والتكامل مع أنظمة الهيئة على مراحل.

مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية:

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد أوضحت من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى إنها سوف تقوم بإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل، حيث دعت الهيئة جميع المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي خدمات أنظمة البيع، إلى الاطلاع على هذا القرار والتعرف على المتطلبات التي يتضمنها؛ للتأكد من استعدادهم قبل بدء تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المقرّر في الرابع من ديسمبر من العام الجاري، كما تدعو الهيئة قطاع الأعمال لاستعراض الدليل المُيسَّر لتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، حيث أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) تهدف إلى دعم المكلفين من قطاع الأعمال على الوفاء بواجباتهم، ورفع نسبة الالتزام الضريبي، فضلًا عن دورها في الحدّ من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.