وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإتمام التنقل الوظيفي للوافدين يتم وفق العقود بين الأطراف

تشهد الساعات الأخيرة زيادة في عمليات البحث حول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد أكدت الوزارة على أن عملية التنقل الوظيفب للوافدين يتم وفقاً للعقود الموثقة ببن كافة الأطراف، وجاءت المبادرة تهدف إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ودخلت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية حيز التنفيذ يوم الأحد 14 مارس 2021 والتي تتيح عدة مزايا من بينها التنقل الوظيفي للوافدين دون موافقة صاحب العمل، وأشارت الوزارة إلى أن التنقل الوظيفي خدمة تنظم عمليات تنقل الوافدين من منشأة إلى منشأة أخرى، بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية:

مبادرات الوزارة في تزايد كل يوم نظراً لتوافد التطور التكنولوجي، فهذه المبادرة تعد إحدى المبادرات التي تتعلق برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، وهي كالتالي:

خدمة التنقل الوظيفي. تطوير آليات الخروج والعودة الخروج النهائي وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية:

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف ومن أهمها:

زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل

بالإضافة إلى إمكانية رفع جاذبيته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية

وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود

كما إنها تسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

شروط وضوابط التنقل الوظيفي:

حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية عن 5 ضوابط لاستفادة العامل الوافد من خدمة التنقل الوظيفي، ضمن مبادرة تحسين العالقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، وتشمل الضوابط البنود الاتية:

أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل. وأن يكون قد أكمل 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له للمملكة. وأن يكون على رأس العم. ، وعدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل. والإلتزام بفترة الاشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.

وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من تطبيق ضوابط الاستفادة من الخدمة 5 حالات تشمل الاتي: