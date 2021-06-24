تقني الطائف للبنين وتقني القصيم ومواعيد التقديم وفتح باب القبول وشروط التسجيل

قامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم بالإعلان عن القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس، فبمجرد الإعلان عن بدأ استقبال طلبات التسجيل في برنامج البكالوريوس للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ بشكل إلكتروني، وقد اشترط أن يكون المتقدمين من خريجي دبلوم الكليات التقنية، ودبلوم كلية الاتصالات، والدبلوم التقني من خارج المملكة ودبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم، بالإضافة إلى الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة ودبلوم التخصصات الصحية ودبلوم كلية المجتمع ودبلوم معاهد التدريب الأهلي ودبلوم كليات التميز، وبينّت مؤسسة التدريب التقني والمهني، عبر موقعها الإلكتروني.

الشروط الواجب توافرها للراغبين بالتسجيل بالكليات التقنية:

وأن الشروط اللأساسية اللازم توافرها في الراغبين بالتسجيل ببرامج بكالوريوس الكليات التقنية، تتمثل في المتطلبات التالية:

أن يتوفر لدى المتقدم / المتقدمة أحد المؤهلات المطلوبة. ألا يكون المتقدم / المتقدمة مستمراً في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه. يشترط ألا يكون المتقدم / المتقدمة متخرجاً من البرنامج التدريبي. عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية. يجب ألا يكون المتقدم / المتقدمة موظفاً أو أن يكون لديه تفريغ من جهة العمل.

دبلوم كليات التميز.

دبلوم الكليات التقنية.

دبلوم كلية الاتصالات.

الدبلوم التقني من خارج المملكة.

دبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم.

الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة ودبلوم التخصصات الصحية.

دبلوم كلية المجتمع ودبلوم معاهد التدريب الأهلي.

الكليات التقنية للفئات التالية من خريجي:

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن، مشيراً إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

فترة التسجيل في تقني القصيم:

ومن الجدير بالذكر أن مدير التدريب بالمنطقة محمد المذن قد أوضح من خلال صفحته أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترة الصباحية والمسائية للبنين متاحة حتى تاريخ 20 / 11 / 1442هـ في الكلية التقنية ببريدة، وقد أشار إلى ذلك في تخصصات عدة ومنها:

تخصص دعم أنظمة الشبكات

تخصص البرمجيات

تخصص قوى وآلات كهربائية

تخصص الإدارة العامة

تخصص المحاسبة

تخصص تقنية ميكانيكا السيارات

مشيرا إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

تقني الطائف للبنين يعلن مواعيد التقديم للالتحاق لبرنامج الدبلوم الصباحي:

ونذكر من خلال هذا المقال أن الكلية التقنية للبنين بالطائف أعلنت من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن مواعيد التقديم للراغبين بالالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ، أي إنها تستمر لمدة عشر أيام أي إنها تبدأ من الأحد 17 وحتى 27 من شهر ذي القعدة الجاري، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

التخصصات المتاحة بكلية التقنية للبنين بالطائف:

حيث أوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً للتخصصات “إلكترونيات – قوى كهربائية – شبكات – دعم فني – إنتاج – محركات – عمارة – مدني – مساحة – إدارة مكتبية – محاسبة – تسويق”.

إرشادات هامة يجب الالتزام بها لجميع المتقدمين والراغبين في التسجيل ببرامج بكالوريوس الكليات التقنية:

حيث شددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية من قبل جميع المتقدمين والراغبين في التسجيل ببرامج بكالوريوس الكليات التقنية، وتتمثل هذه الإرشادات في: