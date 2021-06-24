الصحة العالمية: البعض سيحتاج جرعات سنوية من لقاح كورونا

كشفت وثيقة داخلية بمنظمة الصحة العالمية اطلعت عليها "رويترز" أن المنظمة تتوقع احتياج بعض الفئات الضعيفة، وخاصة المسنين، إلى جرعة سنوية معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للوقاية من السلالات المتحورة.

والتقديرات الجديدة للمنظمة مدرجة بتقرير سيبحثه الخميس مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، الذي يشارك منظمة الصحة في قيادة برنامج "كوفاكس" للقاحات.

وتخضع هذه التوقعات للتغيير كما تقترن بمسارين آخرين أقل احتمالية.

وكانت الشركتان المصنعتان للقاحات "مودرنا"، و"فايزر" مع شريكتها الألمانية "بينوتك"، قالتا إن العالم سيحتاج قريبا لجرعات معززة للحفاظ على مستوى عال من المناعة، لكن الأدلة على ذلك لا تزال غير واضحة.

وتظهر الوثيقة أن منظمة الصحة العالمية تفكر في جرعات سنوية معززة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وفق "سيناريو إرشادي" الأساسي، وجرعات تعزيزية كل عامين للناس عامة.

ولا توضح كيف تم التوصل لهذه الحسابات، لكنها تظهر أنه وفقا لـ"سيناريو أساسي" ستواصل السلالات المتحورة الظهور، وسيتم تطوير اللقاحات بشكل منتظم لمواكبة تلك التهديدات.

ورفضت منظمة الصحة العالمية التعليق على محتوى الوثيقة الداخلية، فيما لم يرد تحالف (جافي) على طلب للتعليق حتى الآن.

والوثيقة المؤرخة في الثامن من يونيو ولا تزال "قيد التطوير"، تتنبأ أيضا بإنتاج 12 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا عالميا في العام المقبل، وفق الأوضاع الطبيعية.