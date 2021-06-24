الجامعة العربية تدين افتتاح هندوراس سفارتها بالقدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - أدانت جامعة الدول العربية إقدام هندوراس على افتتاح سفارتها فى مدينة القدس المحتلة، فى انتهاك جسيم للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتى تؤكد على المكانة والوضع القانونى والتاريخى القائم لمدينة القدس، بما فى ذلك قرارى مجلس الامن رقم 476 و478 لعام 1980، والتى تؤكد بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة يحظر نقل أى سفارات لدى حكومة الاحتلال اليها.





وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على -فى تصريح اليوم الخميس- أن هذا الموقف يمثل اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته، محذرا من انعكاساته وانتكاساته على العلاقات العربية مع هندوراس. كما أدان "أبوعلى"، مصادقة حكومة الإحتلال الإسرائيلى الجديدة على بناء وحدات استيطانية فى أرض دولة فلسطين المحتلة؛ الأمر الذى يؤكد استمرار تنفيذ مشاريع الاستيطان والتهويد فى نطاق العدوان الإسرائيلى المتواصل على الشعب الفلسطينى وحقوقه والاستهتار بالقانون والشرعية الدولية، مطالبا مجلس الأمن وهو يناقش مجددا آليات تنفيذ قرار المجلس رقم 2334 أن يتحمل مسؤولياته فى وضع الآليات الكفيلة باحترام تطبيق هذا القرار.

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