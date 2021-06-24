جدة - نرمين السيد - حث الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، دول الاتحاد الأوروبى على توخى الحذر بشأن متغير "دلتا" من فيروس كورونا، وأن تكون أكثر تنسيقا فى السماح للسائحين بالدخول إليها من خارج الاتحاد، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال ماكرون قبل قمة للاتحاد الأوروبى فى بروكسل: "يجب أن نكون يقظين جميعا لأن متغير"متحور دلتا" الذى كثر الحديث عنه قادم، وهو ينتشر بسرعة أكبر بكثير من المتغيرات الأخرى، ويؤثر على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، أو الذين تناولوا جرعة واحدة فقط"، مضيفا: "الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى تطعيم المزيد من الأشخاص". وأشار إلى أنه "بالنسبة لى، فإن إحدى القضايا المطروحة للنقاش هى اتخاذ قرارات منسقة فيما يتعلق بفتح الحدود لدول ثالثة والاعتراف باللقاحات، لأنه فى هذه المرحلة يتعين علينا حصر ذلك باللقاحات التى تمت الموافقة عليها من قبل السلطة الطبية الأوروبية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون: الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى مزيد من التنسيق لمواجهة متغير دلتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.