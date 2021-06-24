بولندا تعلن سحب قواتها من أفغانستان

أعلن رئيس بولندا أندريه دودا، اليوم الخميس أن بلاده ستسحب قواتها من أفغانستان بحلول نهاية يونيو، منهية بذلك وجودها هناك الذي استمر 20 عاما.
واتفقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على انسحاب القوات الأجنبية العاملة تحت قيادة الحلف من أفغانستان بالتنسيق مع انسحاب أمريكي بحلول 11 سبتمبر.
وكتب دودا على موقع "تويتر" "بحلول نهاية يونيو وبعد 20 عاما ننهي مشاركتنا العسكرية في أكبر عملية عسكرية في تاريخ الحلف"، وأضاف أن أوائل القوات ستعود إلى بولندا مساء اليوم الخميس.
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