الخارجية الأمريكية: واشنطن لا يزال لديها خلافات كبيرة مع إيران بشأن استئناف...

أفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بأن واشنطن "لا يزال لديها خلافات كبيرة مع إيران بشأن استئناف الالتزام بالاتفاق النووي".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه قوله إن "واشنطن لن تعود لمحادثات فيينا إذا اعتقدت أنها لن تنتهي باتفاق"، لافتا إلى أن بلاده "ستعود بعد فترة ليست ببعيدة إلى الجولة السابعة من المحادثات".