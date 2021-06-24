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عمر شويل - جدة رقم تطبيق شلونك الكويت وطرق التواصل المختلفة يعتبر من التطبيقات الهامة في كافة مناطق الكويت، التي طرحتها الحكومة الكويتية حتى تتابع المواطنين ومدى انتشار حالات فيروس كورونا بينهم، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على هذا التطبيق التفصيل.

تطبيق شلونك

يعتبر من التطبيقات الإلزامية التي اهتمت بها دولة الكويت، وتم تنفيذ هذا التطبيق من قبل إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

حتى يتمكن التطبيق من أن يتابع الأشخاص الذين يخضعون إلى التداوي من مرض فيروس كورونا من خلال وجودهم في المنزل.

تعرف الأطباء على الحالة الصحية لهؤلاء المرضى، ويراقبهم بشكل مستمر خلال تواجدهم في الحجر المنزلي.

طريقة التسجيل في تطبيق شلونك للمسافرين إلى الكويت

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من أن يتبعها المسافرين إلى الكويت حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول في هذا التطبيق:

يتم الدخول إلى متجر جوجل بلاي والضغط على تنزيل التطبيق.

انتظر فترة من الوقت ثم نقوم بتثبيت التطبيق على الهاتف.

يتم تفعيل الخاصية التطبيق نبدأ في استخدام البرنامج والموافقة على انفعال البلوتوث ونحدد اللغة التي يتم من خلالها عرض البيانات.

يضغط المستخدم على زر المتابعة، ويوافق على أن يتلقى جميع الإشعارات على الهاتف.

يطلب التطبيق بعض البيانات يقوم المستخدم بكتابتها سواء كانت رقم البطاقة المدنية أو رقم الجوال.

يتم النقر على تسجيل الدخول وكتابة رمز التفعيل الذي يصل إلى المواطن من خلال رسالة نصية عبر الهاتف.

يضغط المستخدم على خيار الموافقة ثم كلمة التالي.

وفي الخطوة الأخيرة يضغط على تحديث الآن، ويجيب على الأسئلة التي يطرحها التطبيق.

رقم تطبيق شلونك الكويت

يعد التطبيق من التطبيقات التابعة إلى وزارة الصحة في دولة الكويت، وتم إطلاق هذا التطبيق بسبب انتشار فيروس كورونا في كافة مناطق العالم.

كما أنه يساعد وزارة الصحة على التعرف على الحالات الجديدة التي تتعرض إلى الإصابة بهذا المرض اللعين.

ومن خلال التطبيق يمكن لوزارة الصحة أن تتعامل بشكل مباشر مع المخالطين للمرضى.

وحتى يتمكن المواطنين من الوصول الى خدمات الدعم الفني لهذا التطبيق يمكنهم الاتصال من خلال طريقة من هذه الطرق

رقم وزارة الصحة الكويتية: 151 أو 1810005.

البريد الإلكتروني: [email protected].

تحدثنا في هذا المقال عن رقم تطبيق شلونك الكويت وطرق التواصل المختلفة وتناولنا كيفية تسجيل الدخول في هذا التطبيق للمسافرين إلى الكويت، والطرق التي يمكن من خلالها أن يتواصل المواطنين على الدعم الفني للتطبيق.