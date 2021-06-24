فيديو.. 51 مفقودا بعد كارثة انهيار مبنى فى ميامى الأمريكية

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وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، قالت سالى هيمان مفوضة مقاطعة ميامى، إن 51 من سكان المبنى لا يزالون فى عداد المفقودين.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن هيمان، أن البعض "ركضوا على السلالم وغادروا بأنفسهم"، وأضافت أنهم "فى عداد المفقودين لأنهم لم يُسمع عنهم، أو لم يتصلوا بالعائلة أو الأصدقاء ليقولوا إنهم بخير".
وأكد تشارلز بوركيت عمدة بلدة سيرفسايد حيث وقع الحادث، إن شخصين نقلا إلى المستشفى، وتوفى أحدهما.
وأعلن مساعد رئيس الإطفاء فى المقاطعة راى جاد الله، أن 10 أشخاص تلقوا العلاج فى موقع الانهيار.
وتعمل العشرات من وحدات الإنقاذ للمساعدة فى الوصول إلى السكان المحاصرين.
وتقول المحطة المحلية لشبكة "سى بى إس"، إن البعض قد يكونوا عالقين بين الأنقاض، مضيفة أن رجال الإطفاء استخدموا سلالم محمولة على شاحنات للوصول إلى الأشخاص العالقين على الشرفات، وقاموا أيضا بتفتيش طابق تلو الآخر.
فريق الإنقاذ والإطفاء فى مقاطعة ميامى ديد، قال فى تغريدة على "تويتر"، إنه أنقذ 35 من سكان المبنى تم علاج 10 منهم، فى حين نقل اثنان إلى مستشفيات محلية فى المنطقة.
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