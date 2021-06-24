جونسون: المدمرة البريطانية ديفندر كانت تعمل بشكل قانونى

جدة - نرمين السيد - فى أول تعليق له على حادثة المدمرة البريطانية Defender التى تقول روسيا إنها خرقت حدودها البحرية، أمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن"المدمرة كانت تعمل بشكل قانونى".





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال جونسون للصحفيين "أعتقد أنه كان من المناسب تماما استخدام المياه الدولية"، مضيفا: "النقطة المهمة هى أننا لا نعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم".

واتهمت وزارة الخارجية الروسية حكومة المملكة المتحدة بالكذب حول حادثة خرق المدمرة ديفندر البريطانية حدود روسيا البحرية وإطلاق الجانب الروسى طلقات تحذيرية نحوها، وأعربت عن نيتها تقديم "احتجاج شديد" بهذا الشأن لسفيرة لندن لدى موسكو.

كما أعربت الرئاسة الروسية عن قناعتها بأن حادثة خرق المدمرة Defender البريطانية الحدود البحرية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم أمس الأربعاء كان استفزازا متعمدا.

ويأتى ذلك بعد يوم من إطلاق قوات للجيش الروسى طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة Defender البريطانية بعد أن خرقت هذه السفينة الحربية حدود روسيا البحرية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.