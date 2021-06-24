موسكو: حادثة المدمرة البريطانية ديفندر استفزاز موجه ضدنا

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، فى حيث لقناة "روسيا 1"، اليوم الخميس، إن هذا الحادث له "عنصر سياسى يتمثل فى الأنشطة الاستفزازية قرب حدودنا على مدى وقت طويل من قبل دول الناتو، وبريطانيا من أعضاء الحلف"، وتابعت: "هذه حقيقة. هذا هو العنصر السياسى، أى خلق نوع من الاضطراب والاستفزازات بلا نهاية إضافة إلى أمور أخرى متعلقة بذلك ضد روسيا".

وأضافت زاخاروفا: "ما الهدف من ذلك؟ إنه يتمثل فى تعزيز أطروحة فى الفضاء الإعلامى السياسى لدول الغرب، تم خلقها بما فى ذلك فى أحشاء بروكسل، حول مزاعم بعدم قابليتينا للتنبؤ، وحول التهديد المزعوم النابع منا تجاه العالم الغربى. هذا هو الهدف من مثل هذه الأعمال الاستفزازية. هذا هو العنصر السياسى".

وأطلقت قوات للجيش الروسى أمس طلقات تحذيرية باتجاه مسار المدمرة البريطانية ديفندر بعد أن خرقت السفينة حدود الدولة الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم دون الانصياع لمطالب الجانب الروسى.

ونفت السلطات البريطانية وقوع أى حوادث وإطلاق طلقات تحذيرية، على الرغم من نشر لقطات توثق لحظة الحادث.