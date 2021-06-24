واشنطن: المفاوضات مع إيران لن تبقى مستمرة لأجل غير مسمى

جدة - نرمين السيد - أكدت الخارجية الأميركية، الخميس، أن هناك خلافات جدية وعميقة للغاية بين الولايات المتحدة وإيران يتعين أن يتجاوزها البلدان خلال المحادثات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووى المبرم فى عام 2015، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وقال مسؤول كبير فى الخارجية الأمريكية للصحافيين شرط عدم الكشف عن اسمه، "إذا لم نتجاوز الخلافات فى المستقبل القريب فستعيد واشنطن النظر فى المسار الذى تسلكه"، مشيراً إلى أن لدى بلاده نقاط خلاف مع إسرائيل حول التعامل مع طهران.

كما أضاف "إطلاق سراح السجناء الأمريكيين فى إيران أولوية، وهناك حوار حول ذلك ولكن لم نتوصل لاتفاق".

وأكد المسؤول الأمريكى أن المفاوضات مع إيران لن تبقى مستمرة لأجل غير مسمى. وأضاف "يجب على إيران ألا تراوغ مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية".

كما أكد أن بلاده سترفع العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووى عندما تلتزم إيران، مشيرا إلى أن موعد الجولة السابعة من مفاوضات فيينا غير معروف.

وأضاف "إن نتائج الانتخابات فى إيران لم تعكس رغبة الشعب"، مبيناً أن شخص الرئيس الإيرانى لا يؤثر على المصالح الأميركية الأساسية مع طهران.