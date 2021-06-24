بايدن: نسابق الصين والعالم فى مجال الريادة بالبنى التحتية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الخميس، إنه مستعد لعمل كل ما يلزم لدفع الولايات المتحدة إلى الأمام، مشيرا إلى أن بلاده فى سباق مع الصين وبقية دول العالم فى مجال الريادة بالبنى التحتية.





وحسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أضاف بايدن، أن الاستثمار فى البنى التحتية سيكون له انعكاس إيجابى واضح على الاقتصاد الأمريكى، موضحا "سنولى قطاع السكك الحديدية مزيدا من الاهتمام". وأشار بايدن، إلى أنه سيعمل على تكريس المزيد من الطاقة للاستثمار فى الوظائف والبنى التحتية، مضيفا "سنبنى خطوطا جديدة للطاقة ومحطات شحن كهربائية إضافية للسيارات". وتابع "سنثبت للعالم أن الولايات المتحدة ما تزال قادرة على القيام بالأمور المميزة.. وسأعمل مع الكونجرس على دعم العائلات الأمريكية اقتصاديا".

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