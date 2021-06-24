فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى استئناف الحوار مع روسيا 

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي استئناف الحوار مع روسيا "لحماية استقرار القارة".

وفي تصريح قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي ستناقش علاقات الكتلة المكونة من 27 دولة مع روسيا، قال ماكرون: "نحتاج إلى حوار للدفاع عن مصالحنا.. إنه حوار ضروري لاستقرار القارة الأوروبية".

وشدد على أنه "لا يمكننا البقاء في منطق رد الفعل البحت عندما يتعلق الأمر بروسيا.. آمل أن نتمكن بوحدة وتنسيق أوروبيين حقيقيين، من إجراء هذا الحوار".