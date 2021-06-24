الأمم المتحدة: تمرد شمال شرق نيجيريا يودي بحياة نحو 350 ألفا 

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، إن الصراع بين حكومة نيجيريا وحركات التمرد الإسلامية في شمال شرق البلاد أدى إلى مقتل ما يقرب من 350 ألف شخص حتى نهاية 2020.

والحصيلة، التي قدمها البرنامج التابع للأمم المتحدة في دراسة جديدة عن الحرب هناك وتأثيرها على سبل العيش، أعلى بعشر مرات من التقديرات السابقة البالغة نحو 35 ألف قتيل، والتي استندت فقط إلى من لقوا حتفهم في القتال بنيجيريا منذ بدء الصراع قبل 12 عاما.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير أصدرته وزارة المالية النيجيرية: "الكلفة البشرية الكاملة للحرب أكبر بكثير"، مضيفا: "لقد مات الكثيرون بالفعل بسبب آثار النزاع غير المباشرة".

وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يمثلون أكثر من تسعة من بين كل عشرة قتلى، وبأن 170 منهم يموتون كل يوم، مشيرا إلى أنه إذا استمر الصراع حتى 2030، فقد يموت أكثر من 1.1 مليون إنسان هناك.

وأضاف: "الدمار والنزوح أديا إلى تراجع التنمية في المنطقة لعقود، ولن يؤدي استمرار الصراع إلا إلى تدهور الأوضاع في المنطقة".