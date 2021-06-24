”فايزر” تعلن أن لقاحها فعال ضد متحور ”دلتا” 

قال مسؤول في شركة "فايزر" في إسرائيل، اليوم الخميس، إن لقاح "فايزر- بيونتيك" فعال بشكل كبير ضد متغير "دلتا" من فيروس كورونا.
وقال ألون رابابورت، المدير الطبي لشركة "فايزر" في إسرائيل إن "البيانات الموجودة لدينا والمتراكمة من الأبحاث التي نجريها في المختبر، بما في ذلك البيانات التي تم جمعها من الأماكن التي وصل إليها متغير "دلتا" الهندي، تشير إلى أن لقاحنا فعال بنسبة تصل إلى 90%".
بدورها، أشارت، شارون ألروي بريس، رئيس الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أن "إسرائيل التي تعتمد على لقاح "فايزر"، لا تزال تفتقر إلى البيانات الكافية لتقديم نظرة ثاقبة حول فعالية اللقاح ضد متغير دلتا.
وقالت للصحفيين يوم الأربعاء "نقوم بجمع البيانات، وهناك حوالي 200 إصابة بمتغير "دلتا" في إسرائيل".
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