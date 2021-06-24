إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442 داخل المملكة العربية السعودية، ينتظر الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية موعد اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك للاحتفال به والاستمتاع بإجازة عيد الأضحى، ومن المعروف أن إجازة عيد الأضحى تُعد الإجازة الأطول من ضمن جميع إجازات الأعياد وكذلك الرسمية، كما يمكن قوله أن عيد الأضحى يكون في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وتلك الأيام ما بعد يوم النحر يطلق عليها أيام التشريق، حيثُ يُمارس فيها حجاج بيت الله الحرام شعائر الحج.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442 داخل المملكة العربية السعودية

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442 سوف تبدء بدايةً من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة حتى اليوم الخامس عشر من نفس الشهر الهجري، وهذا ما يعني أن عدد أيام إجازة عيد الأضحى هو إحدى عشر يوماً،حيثُ تنتهي الإجازة بعطلة يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو المقبل، ويعود موظفي المملكة العمل يوم الأحد الموافق الخامس والعشرون من يوليو القادم.

الإجازات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية

ومن المعروف أن الإجازات الرسمية داخل المملكة معلومة تتلخص في الإجازات الدينية مثل إجازة يوم عيد الفطر المبارك ويوم عيد الأضحى المبارك، وكذلك إجازات أسبوعية مثل يوم الجمعة والسبت، وأيضاً إجازة وطنية مثل الإحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أو إجازة تخص الطلاب والتي تُمنح لهم عقب الانتهاء من اختبارات نصف العام أو أخر العام، ومن المعروف أن وتُمنح تلك الإجازات الرسمية لموظفي المملكة العربية السعودية طبقاً للمادة الرابعة التي تنص من قانون الخدمة المدنية.

عيد الأضحي

لقب عيد الأضحى بهذا الاسم نسبةً إلى الأضحية التي يقوم مسلمي العالم بذبحها احتفالاً بذكرى سيدنا إبراهيم عندما رأى في منامه انه يذبح أبنه إسماعيل، وعندما صدقت الرؤيا أوحى إليه الله عز وجل بنحر أضحية بدلاً من أبنه، وهنا يحتفل مسلمون العالم بنحر أي نوع من الأضاحي سوء كان ماشية أو خرفان أو أبل أو ما شبه ذلك، وهناك بعض من البلدان يطلقوا على عيد الفطر بالعيد الصغير وعيد الأضحى بالعيد الكبير.