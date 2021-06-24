شغال رابط نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل نتيجة الشهادة الابتدائية عبر موقع onec.dz

نتائج السانكيام 2021، الكل يترقب ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية، والتي سوف يتم رفعها عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لا حديث يعلوا في الجزائر الآن على نتيجة السانكيام 2021، حيث انتهت عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات من قبل السادة المعلمين، والكل في انتظار رفع النتيجة، والتي من المتوقع أن تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، وكانت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، قد استطاعت أن تجري الامتحانات تحت إجراءات احترازية مشددة، حفاظاً على الطلاب والطالبات والسادة المعلمين، وجميع القائمين على الامتحانات من إداريين وعمال من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

رابط نتائج السانكيام 2021

أطلقت وزارة التربية الوطنية رابط خاص لرفع نتيجة الشهادة الابتدائية عليه، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، والابتعاد عن التزاحم والاختلاط، وخطر الإصابة بفيروس كورونا، وسوف يتم رفع النتيجة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onec.dz.

الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

من المنتظر إعلان النتيجة اليوم أو غداً على أقصى تقدير، وسيكون على الموقع ضغط كبير خصوصاً بعد إعلان النتيجة مباشرةً، لذلك من يحاول الدخول ولم يتمكن من ذلك، عليه الدخول مرة أخرى وإعادة المحاولة في وقت لاحق، وتم الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بإعلان النتيجة، من تصحيح للأوراق ورصد للدرجات وكذلك التجميع والمراجعة النهائية، والجميع في انتظار إعلان النتيجة بشكل رسمي، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

المؤشرات تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح

بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور، حيث قد صرح نذير خنسوس مدير التربية للجزائر شرق، أنه بعد أن انتهت عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، فإن النتائج مبشرة ومرتفعة، وهذا التصريح أسعد الملايين من الطلاب وأولياء الأمور، وصرح كذلك أنه سوف يتم رفع النتيجة قريباً، قد يكون يوم السبت أو الأحد، ونحن هنا في موقع ثقفني في انتظار إعلان النتيجة رسمياً، وسنوافيكم بها وبكل جديد في الحال.

متى تظهر النتيجة

هذا السؤال تردد كثراً متى تظهر النتيجة، والمتوقع ظهور النتيجة غداً السبت أو الأحد على أقصى تقدير، فقد تم الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، ولا يتبقى سوى اعتماد النتيجة، من قبل وزير التربية الوطنية :محمد واجعوط”، وقد صرح “باس بختاوي” المدير المركزي لوزارة التربية الوطنية، في تصريح رسمي للإذاعة الوطنية الجزائرية، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالنتيجة، وأنها سوف تعلن خلال الساعات القليلة القادمة.

وزارة التربية الوطنية نتائج السانكيام 2021

تعمل وزارة التربية الوطنية بشكل دائم على استخدام التكنولوجيا في التعليم، فقامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية، للتعليم عن بعد وقامت كذلك بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية، مثل موقع فضاء أولياء التلاميذ، وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، ومنعاً للتزاحم وخطر الإصابة بفيروس كورونا، فقد نجحت بامتياز في العبور بالامتحانات إلى بر الأمان.

نتائج السانكيام 2021 الشهادة الابتدائية

حرصت وزارة التربية الوطنية بالجزائر على الخروج بالامتحانات، دون إصابة أحد من التلاميذ بفيروس كورونا المستجد، وكذلك جميع القائمين على الامتحانات من معلمين وإداريين وعمال، فقامت بتشديد كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، من لبس كمامة والتباعد الجسدي وعدم الاختلاط، وغير ذلك من الاجراءات اللازمة حتى لا يصاب أحد بفيروس كورونا، ونجحت بالخروج بهذه الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية إلى بر الأمان.

وفي ختام المقال نود أن نكون قد وفقنا. في الإلمام بكافة جوانب الموضوع. وأن نكون قد أجبنا على كافة الأسئلة التي تدور في أذهانكم. ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.